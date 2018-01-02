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  3. 02 Ocak 2018 17:21

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar için hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan'da hediye edilen 3 yavru aslan için Gaziantep Hayvanat Bahçesi hazırlıklarına başladı.

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar için hazırlıklar başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan’da hediye edilen 3 yavru aslan için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hazırlıklar başladı. Aslanlar için hazırlık yapılan hayvanat bahçesi havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta bazı temaslarda bulunmak üzere Sudan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından 3 yavru aslan hediye edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aslanların Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürülmesi talimatını vermişti. Gaziantep'e getirilecek 3 yavru aslan için Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hazırlıklar başladı. Dünyanın dördüncü, Avrupa'nın ise üçüncü büyük hayvanat bahçesinde bulunan barınaklar, hayvanların yaşlarına ve doğal koşullarına göre özel hazırlanıyor. Sudan'dan getirilen 3 yavru aslan da doğal ortamı aratmayacak koşullarda, hayvanat bahçesinde bulunan 5 aslanla birlikte kalacak.

3 buçuk milyon ziyaretçi

Cumhurbaşkanına hediye edilen aslanları Gaziantep'te bakmaktan mutluluk duyacaklarını söyleyen Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, “300 tür olmak üzere toplamda 7 bin 500 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçemizi 2017 yılında 3 buçuk milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler şimdiden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarını soruyor" dedi.

Güneşli havanın tadını çıkararak hayvanat bahçesini gezen ziyaretçiler ise Cumhurbaşkanına hediye edilen aslanların Gaziantep’e getirilmesini gurur verici bulduklarını söyledi. 

İHA

aslan , hediye , erdoğan
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