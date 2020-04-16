Erdoğan'a hediye edilen limuzin AK Partili başkanda çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2004 yılında Hyundai firması tarafından hediye edilen 2 adet lüks limuzinden biri Başbakanlık kurumu kapanınca 2015'te Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Müdürlük daha sonra limuzinleri ekonomik ömrü dolduğu diyerek ihaleyle 41 bin 500 TL'ye satmıştı. Limuzinlerden birinin Bursa'da AK Parti Mustafakemalpaşa ilçe başkan vekili Arif Kamil Özen'in satın aldığı ortaya çıktı. Limuzinin bugünkü değerinin 200 bin liranın üzerinde olduğu belirtiliyor.



Sözcü’nün ulaştığı Mustafakemalpaşa AK Parti ilçe başkan vekili Özen, Emine Erdoğan’ın hizmetine tahsis edilen Limuzini 2015 yılında kendisinin de dahil olduğu ve 11 kişinin katıldığı Açık Teklif Usulü ihalede 41 bin 500 TL vererek satın aldığını belirtti.

Bugün otomobile 230 bin TL verdiklerini dile getiren Özen, “Satıp satmama konusunda tereddütlerim var. Çünkü benim için limuzinin manevi değeri var” dedi.

“ÖZEL GÜNLERİMDE KULLANIYORUM”

Lüks limuzini yattırım maksatlı almadığının altını çizen Özen, sözlerine şöyle devam etti; “Otomobilin geçmişini bildiğim için aldım. Şuan da özel günlerimde ve bürokratik işlerimiz de kullanıyorum. Tabi şartlar ne getirir ne götürür onu da bilemiyorum. Red edemeyeceğimiz bir teklif de gelebilir. Şuan için açıkçası kafam karışık”

Emine Erdoğan’ın hizmetine tahsis edilen Limuzin 2015 yılında satılmıştı. Foto: Sözcü

“ARACA YENİDEN PROJE ÇİZDİRDİM”

Aracın masraflı olduğunu dile getiren AK Parti’li Özen ifadeleri kullandı:

Limuzini fatura bedeli üzerinden 41 bin 500 TL’ye aldım. Tabi bununla alakalı otomobile yeni proje çizdirdik. Araç 4 kişilik ve Türkiye’de tek.

Araç bandrolleri, KDV’si, harçları ile birlikte bana 60 bin TL’ye mal oldu. Yıllık 4 bin 800 TL MTV ödedim. Bugün yaş haddinden bu oran düştü.

Aracın motor hacmi 4500, beygir gücü ise 302. Kısacası bu aracı aldıysanız masrafını da göze alıyorsunuz”

Limuzinlerin kayıp olduğu iddiasını CHP’li Mahmut Tanal ortaya atmıştı. Foto: Sözcü

CHP’Lİ TANAL ORTAYA ÇIKARMIŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakanlık koltuğunda oturduğu 2004 yılında Hyundai firması tarafından hediye edilen limuzinlere ilişkin detayları ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaşmıştı. Erdoğan'a, 2004'te Hyundai firması tarafından hediye edilen limuzin ihale ile 41 bin 500 TL'ye satıldığı ortaya çıkmıştı.

EKONOMİK ÖMRÜ DOLUNCA SATILDI

Lüks Limuzinlerden biri TBMM’de diğeri de Başbakanlık envanterine kayıtlıydı. Başbakanlığa kayıtlı olan limuzin Emine Erdoğan’ın hizmetine tahsis edilmiş daha sonra da Başbakanlık kapanınca ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle dönemin Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9. maddesine göre belirlenen 20 bin TL tahmini bedel üzerinden, kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılarak 41 bin 500 TL’ye satılmıştı.