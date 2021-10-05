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Erdoğan'a olay gönderme: ''Daha ucuz bir market mümkün''

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitabına gönderme yaparak, “Daha Ucuz Bir Market Mümkün” dedi.

Saadet Partisi’nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, “Piyasa nasıl balanse edilir? Market etiketleri normal mi? Alım gücü nasıl artar? Daha Ucuz Bir Market Mümkün adlı kitap okurlarını ‘Ekonominin İncelikleri’ ile tanıştırıyor. TÜİK yayıncılık hissettiğimizin aksine sadece yüzde 19,58’lik enflasyon oranı ile bu kitabı sizlerle buluşturuyor” ifadesini kullanıldı.

Söz konusu video, “Türkiye lafta değil rafta uygun fiyatlar istiyor” ifadesi ile bitti.

 

Etiketler saadet partisi recep tayyip erdoğan daha ucuz bir market
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