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Erdoğan'a ''Sen aslında kendine darbe yaptın'' demişti; AK Parti'den ihraç edildi

Erdoğan'a ''Sen aslında kendine darbe yaptın'' demişti; AK Parti'den ihraç edildi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı hedef alarak "Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" sözleriyle eleştiren eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık AK Parti'den ihraç edildi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirilerde bulunan Hüseyin Kocabıyık, jet hızıyla "kesin ihraç" talebiyle AK Parti Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, bugün sosyal medya hesabından partiden ihraç edildiğini duyurdu.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından "Türkiye cumhuriyeti devletinin hukuk devleti vasfı tasfiye ediliyor" diyerek paylaşım yapan Kocabıyık, MHP lideri Bahçeli'ye de yüklenince MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter tarafından tehdit edilerek bir kez daha gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocabıyık, "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!" sözleri ile ihraç kararının verildiğini duyurdu.

Kocabıyık, 1999 yılında çekilmiş Pınarhisar Cezaevi'nden bir fotoğrafı da paylaşımına ekledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı hedef alarak "Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" sözleriyle eleştiren eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık AK Parti'den ihraç edildi.

Etiketler ak parti hüseyin kocabıyık ihraç recep tayyip erdoğan ekrem imamoğlu
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