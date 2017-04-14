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  1. 14 Nisan 2017 17:40

Erdoğan'a suikast girişimini biliyordu !

FETÖ soruşturmasında şüpheli Tuncay Opçin'in Erdoğan'a suikast yapılacağını bildiği ifade edildi.

Erdoğan'a suikast girişimini biliyordu !
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi darbeyi önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli Tuncay Opçin'in Twitter'da yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te ailesiyle birlikte bulunduğu sırada rehin alınmaya çalışılacağını önceden bilerek ve eylemi kastederek Erdoğan'ı tehdit ettiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  Savcısı Can Tuncay tarafından aralarında Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin,  Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da bulunduğu  10'u firari 6'sı tutuklu 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin  darbe girişimini önceden bildiklerine, bu konuda çağrışım yapan mesajlar  verdiklerine dair tespitler yer aldı.

İddianamede, şüpheli Tuncay Opçin'in Twitter'da yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın Marmaris'te ailesiyle birlikte bulunduğu sırada rehin alınmaya  çalışılacağını önceden bilerek ve eylemi kastederek Erdoğan'ı tehdit ettiği  ifade edildi.

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