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  3. 13 Temmuz 2019 09:55

Erdoğan'dan AK Partililere ''sistem'' uyarısı

Yerel seçimlerin ardından muhalefetin dile getirdiği "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışalım'' çağrılarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partilileri uyardı.

Erdoğan'dan AK Partililere ''sistem'' uyarısı
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İstanbul seçimlerinin ardından milletvekilleriyle 4 toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu toplantıların ardından önceki gün partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle buluştu.

Toplantıda, milletvekilleriyle yapılan toplantılarda en fazla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine eleştiriler geldiği ve milletvekillerinin özellikle “yeni sistemde bakan ve bakan yardımcılarına ulaşmakta güçlük yaşadıkları” yönünde eleştirilerin geldiği anımsatılırken, Erdoğan’ın bir kez daha MKYK’de “sistemin güçlendirilmesi yönünde partinin ve ilgili kurumların çalışmalar yürüttüğünü” söyleyerek, MKYK’den de “sistem tartışmalarına girmemelerini” istediği de kaydedildi.

MKYK de bu noktada Erdoğan’a “tam destek vereceğini” belirtti. MKYK’de ayrıca kurulacak yeni bir partiye karşı “Erdoğan’ın yanında oldukları” mesajı da verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın da MKYK’den “her koşulda birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesini” istediği de kaydedildi.

Cumhuriyet

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