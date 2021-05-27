Erdoğan'dan dikkat çeken görevden alma

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Hüseyin Aydın, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alındı. Aydın'ın yerine getirilen isim Alpaslan Çakar oldu.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Ananomi Şirketi Yönetim Kurulu'nda görev değişiklği yapıldı. Hüseyin Aydın, yönetim kurulu üyeliği görevinden alındı. Aydın'ın yerine atanan isim ise Alpaslan Çakar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

19/9/2016 tarihli ve 6741 sayılı Kanunun 2'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın görevden alınmış ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Alpaslan Çakar atanmıştır.

SON GÖREVİ DE DEVRETMİŞ OLDU

26 Mart 2021'deki genel kurulda Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini Alpaslan Çakar'a devreden Hüseyin Aydın, 21 Nisan'da da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanlığı görevini yine Çakar'a bırakmıştı. Aydın, Ziraat Bankası ve TBB'den sonra Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de Çakar'a devretmiş oldu.

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve 1996 yılında Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 2010 yılından itibaren Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Son olarak Haziran 2018'de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Alpaslan Çakar 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu. Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü. Alpaslan Çakar evli ve dört çocuk babasıdır.

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

Türkiye bankacılık sektörünün ilk akla gelen isimlerinden olan Hüseyin Aydın, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamlayan Hüseyin Aydın, meslek hayatına ise Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan Hüseyin Aydın, 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu.

Son olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürüttü.

Aydın 26 Mart 2021 tarihi itibariyle Ziraat Bankası ve TBB Başkanlığı görevlerini bıraktı.

Hüseyin Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.