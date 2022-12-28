Erdoğan'dan Dışişleri'ne yeni atamalar

Dışişleri Bakanlığı'na 4 yeni yönetici atandı. Cumhurbaşkanı imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan iki genel müdürlük ve iki genel müdür yardımcılığı kadrolarına atamalar yapıldı.

Buna göre, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Uzer atandı.

İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne Oğuzhan Ertuğrul getirildi. Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü'ne ise Ayda Ünlü atandı.