Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi

Bakan Kurum "İstanbul'da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul'u tek bir riski yapı kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi

Bağcılar halkı ile birlikte tüm İstanbul'un Ramazan'ını tebrik ediyorum. Cumhur ittifakı ile birlikte bir yola çıktık. 14 Mayıs'ta sizler bir şahlanışa döndüreceksiniz. Durmak yok. Fazla kalmadı 40 gün. Bu 40 gün içinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. Onlara göre meşrudur, yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz millerim 14 Mayıs'ta verecektir.

Bağcılar'ın bölgeye yaptığı yardımın tutarı 250 milyon lirayı aştı. Belediyemizi tebrik ediyorum. Şov peşinde koşmadan, reklam yapma derdine düşmeyen herkesten Allah razı olsun diyorum. İnşallah yaralarımızı bir an evvel saracağız. Depremin yıktığı şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili adımları atmaya başladık.

Amacımız bir yıl içinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda teslim edeceğimiz konut sayısı 650 bini geçecektir. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturuncaya kadar durmayacağız.

Bay bay Kemal, sen İzmir'in milletvekilisin, belediye sende ne yaptın söyle bakalım. Çok çalışacağız, 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz.

-Bağcılar’da tek bir riskli bina dahi kalmasına gönlümüz razı değildir.

ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E TEPKİ

Hanımefendi çıkmış bizim yaptığımız hastanelerle dalga geçiyor. Hanımefendi gel Başakşehir Çam Sakura'yı gör, şehir hastanelerimizi gör. Bu hastanelerimiz olmasaydı şu Covid'te biz ne yapardık ya? Covid hastanelerimizi 3 ayda bitirdik. Beni çok sinirli görmüş o yüzden kalkmış bana papatya çayı tavsiye ediyor, biz de ona rezene çayı tavsiye ediyoruz.

O da yetmedi utanmadan sıkılmadan İstanbul İl Teşkilatı'nın kurşunlandığı yalanını söyledi. Utan utan! Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlıklar olmamıştır. Senin geçmişinde olmuş olabilir. İçişleri Bakanlığı bu olayın faillerini buldu, çıkardı. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemezsin, bu bir cibilliyet meselesidir. 14 Mayıs'ta özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendiye ders vermesini istiyorum.

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Siyaset sahnesinde yaşananları sizlerde biliyorsunuz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu görüyorsunuz. Bir tarafta 15 Temmuz'da meydanlara çıkan Cumhur İttifakı var, bir tarafta 7'li koalisyon var.