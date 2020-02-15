Erdoğan'ın hemşehrileri ayaklandı

Rize Güneysu'da iki yıl önce bir çalışma başlatılmıştı. Halka ise 'yol inşaatı' denmişti. Fakat olay çok farklı çıktı. Bu çalışma HES (Hidroelektrik santrali) projesi idi. Bunun üzerine yöre halkı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetlerde bulundu. Şikayetler üzerine CİMER, inşaatı durdurdu. Ayrıca şirkete de para cezası verildi.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİLER

CİMER, şikayet üzerine ilgili makamlara bir yazı göndererek inşaatın ivedilikle durdurulması gerektiğini belirtti. Yazıda özetle şu ifadeler yer aldı: "Bölge Müdürlüğümüzce proje sahasında yapılan incelemelerde yer teslimi yapılmadan cebri boru imalat çalışmalarına başlandığı tespit edilmiş olup, 6200 sayılı Kanun ve Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında şirkete idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca gerekli tüm yasal izinler alınıncaya kadar her türlü güvenlik önlemi alınarak sahadaki projeye ait çalışmaların ivedilikle durdurulması gerektiği şirkete bildirilmiştir."

"YOL YAPIYORUM" DEYİP BORU DÖŞEMİŞLER

Projenin yapılmasının planlandığı Salarha Vadisi köylülerinden Kazım Delal'in platform avukatlarından Remzi Kazmaz olayı şöyle açıkladı: "Yol yapıyorum diye bütün köylülerin sempatisini kazanan şirket daha sonra köye HES borularını getirdiği zaman olay anlaşıldı ki yol inşaatı değil HES inşaatı...Halkın tepkisiyle karşılaştılar ve nihayet Rize idare mahkemesine bundan 15 gün evvel atmış olduğumuz yürütmeyi durdurma kararı ile aynı zaman şirketin yasa dışı faaliyetlerini ihbar ettik. Bu ihbar sonucunda bize CİMER'den gelen bir haberle birlikte biraz rahat nefes alabildik. Çünkü CiMER diyordu ki 'bu şirket burada yapmış olduğu yol inşaatı haksız hukuksuz bu nedenle kendisine para cezası kestik'. Ve aynı zamanda CİMER diyordu ki 'şirket ivedilikle yapmış olduğun faaliyetleri durdur.' Bu vesile ile biz CİMER'in bize göndermiş olduğu bu yazıyı valiliğe, kaymakamlığa, cumhuriyet savcılığına, Rize idari mahkemesine verdik."