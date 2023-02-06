Erken seçim yattı, 2023 seçimleri geçe alınıyor!

Türkiye Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve hem Kahramanmaraş'ta hem de çok sayıda ilimizde yıkım ve can kaybına yol açan depremin şokuyla yeni güne başlarken 2023 seçimlerinin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. Edinilen bilgilere göre 2023 seçimleri için 14 Mayıs tarihi ileri alınıyor.

Türkiye yeni güne büyük bir kabus ile başladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede en büyüğü 7,6 büyüklüğünde olan artçı ve yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıkladığı rakamlara göre depremde şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetti 5 bin 385 vatandaşımız da yaralandı.

Depremin hissedildiği tüm şehirlerimizde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.

Türkiye bu büyük deprem sonrası uluslararası yardım talebini de kapsayan 4'üncü seviye alarm durumuna geçti.

Tüm Türkiye bir yandan yıkımın ve can kayıplarının acısını yaşarken diğer yandan da 14 Mayıs'ta yapılması planlanan 2023 seçimlerinin ertelenip ertelenmeyeceğini konuşuyordu.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak erken seçime kilitlenmişken, Kahramanmaraş depremi tüm hesapları bozdu.

Binlerce kaybın beklendiği deprem sonrası, 15 Mayıs erken seçimi hayal oldu.

Seçimin normal zamanda, yani 18 Haziran'da yapılması da hayal. Yazın seçimde zor olduğu için, seçimler ekim ayına kalacak gibi gözüküyor.

Yani siyasette tüm hesaplar, sil baştan...

Son nüfus ve seçmen sayımlarına göre depremin etkilediği şehirlerdeki seçmenler, toplam seçmenlerin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.