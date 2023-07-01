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Ermeni lobisi Atatürk dizisinin iptalini istedi

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Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Disney Plus'a 'Atatürk' dizisinin yayından kaldırılması çağrısında bulundu. Paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

The Armenian National Committee of America-Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye'nin 'Atatürk' dizisinin iptal edilmesini istedi.

 Açıklamada IMDB'nin adresine de yer verilerek, filmin yayından kaldırılması istendi. 

Paylaşımda, "Disney Plus'a, elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Keldani, Süryani, Arami, Maronit ve diğer Hıristiyan şehitlerin kanıyla bir Türk diktatörü ve soykırım katili olan Mustafa Kemal Atatürk'ü yücelten dizisini iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Paylaşıma birçok tepki de gösterildi. 

Etiketler disney disney+ disney + disneyplus disney plus ermeniler Atatürk dizi
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