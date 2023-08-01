Erzurum'da korkutan deprem
AFAD, Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, saat 21.37'de kaydedildi.
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