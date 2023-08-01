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Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'da korkutan deprem
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AFAD, Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, saat 21.37'de kaydedildi.

Etiketler deprem erzurum erzurumda deprem
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