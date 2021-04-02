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Eşini yatak odasında başka biriyle yakalayınca olanlar oldu

İstanbul Arnavutköy’de iş yerinden evine erken dönen talihsiz adam, eşini yatak odasında başka bir adamla yakaladı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 19.15 sularında Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden rahatsızlandığı gerekçesiyle erken çıkan ve evine gelen Murat B., evde yabancı birinin olduğunu fark etti. İçeri giren Murat B., yatak odasında karısı ile Kader D. isimli adamı yakaladı.

CAMDAN ATLADI, AYAĞI KIRILDI
Kader D.'yi yatak odasına kilitleyen adam, içeri geçip olayın şokunu atlatmak ve polise haber vermek istedi. Bu sırada odada kilitli olan Kader D. panikleyerek ikinci kattaki evin camından aşağı atladı. Ayağı kırılan Kader D. için ambulans çağrıldı. Kader D. Olay yerine gelen ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler eşyatak yatak odası polis
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