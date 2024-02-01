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Eski ehliyeti olanlar dikkat! Bakanlık açıklama yaptı

Eski ehliyeti olanlar dikkat! Bakanlık açıklama yaptı
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İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından eski ehliyetler için, "Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi" açıklamasını yaptı.

Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı eski tip ehliyetlerle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

BAKANLIK SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada eski tip ehliyetlerin son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğu hatırlatıldı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmamakla beraber ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak."

Etiketler eski ehliyet değiştirme tarih
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