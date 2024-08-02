Facebook'tan Diyanet'e sansür
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İran'da suikaste kurban giden Hamas lideri İsmail Haniye için Ayasofya'da kılınan gıyabi cenaze namazının görüntülerini paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabı Facebook tarafından kısıtlandı ve video silindi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından bugün sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Bunun ardından yine bir Meta uygulaması olan Facebook'tan 'Diyanet' hamlesi geldi.
İran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye'de cenaze namazı kılındı. Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı, Diyanet'in sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
"Şehid İsmail Haniye gıyabi cenaze namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" başlığıyla paylaşılan video, Facebook tarafından yayından kaldırıldı.
Ayrıca Facebook, Diyanet'in hesabında reklam oluşturma ve canlı videolar oluşturma, arama başlatma özelliklerine kısıtlama getirdi.
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