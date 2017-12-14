KYK bursu ne zaman yatacak ? İşte tarih...
KYK bursu ne zaman yatacak ? İşte tarih...
Türkiye'den yeni Kudüs hamlesi !
Türkiye'den yeni Kudüs hamlesi !
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
İstanbul'da bazı sokak isimleri değiştirildi
İstanbul'da bazı sokak isimleri değiştirildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan flaş karar !
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan flaş karar !
İstanbul'da sıcak dakikalar ! İki konsolosluk önünde bomba alarmı
İstanbul'da sıcak dakikalar ! İki konsolosluk önünde bomba alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'den sürpriz karar
ABD, NATO çıldırıyor ! Bakan açıkladı: Bu hafta imzalar atılabilir
ABD, NATO çıldırıyor ! Bakan açıkladı: Bu hafta imzalar atılabilir
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Aralık 2017 20:01

Facebook'tan Kudüs özrü

Facebook hata sonucu yayından kaldırıldığını belirttiği anketle ilgili özür diledi.

Facebook'tan Kudüs özrü
A+ A-

Facebook, hata sonucu yayından kaldırıldığını  belirttiği, İstanbulmerkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik  Forumu'nun (İKGF-Dİ) "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" anketinin,  tekrar yayına alındığını bildirdi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, İKGF-Dİ'nin engellendiğini duyurduğu  anketin, hata sonucu yayından kaldırıldığı belirtildi.

İkinci değerlendirme neticesinde anketin tekrar yayına alındığı  aktarılan açıklamada, "Bu hatadan dolayı özür dileriz." ifadesine yer verildi.

İKGF-Dİ, Kudüs konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanan İslam  İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne sunulması amacıyla gerçekleştirilen  "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" başlıklı anketin, Facebook  tarafından "Dehşete düşürücü içerik" suçlamasıyla engellendiğini duyurmuştu.

AA

anket , kudüs , facebook
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM