Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı büyüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türk Lirası karşısındaki rekor seviyesini koruyarak başladı.

Dün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Mart ayı için faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğunu açıklamıştı. Bugün ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı.

TCMB faizi yüzde 50'ye yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Kurul, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizinin yüzde 45'ten yüzde 50 seviyesine yükseltilmesine karar verdi.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu. TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay sonuna yönelik beklenti 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde. Piyasalarda yüksek seyreden lokal döviz talebi yakından izleniyor.

İşte 21 Mart Perşembe günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,38 TL'den başlayan Dolar 32,18 TL'den,

35,15 TL'den başlayan Euro 35,21 TL'den,

41,15 TL'den başlayan Sterlin 41,21 TL'den,

21,38 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,38 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,38 TL'den, Euro 35,15 TL'den, Sterlin 41,15 TL'den, Japon Yeni ise 21,38 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 153 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 208 Dolar'dan,

2 bin 244 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 289 TL'den,

4 bin 48 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 130 TL'den,

16 bin 633 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 990 TL'den,

25,89 TL'den başlayan Gümüş ise 26,41 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 153 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 244 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 48 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 633 TL'den, Gümüş ise 25,89 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş de devam ediyor.

Güne 60 bin 717 Dolar'dan başlayan Bitcoin 66 bin 975 Dolar'dan,

3 bin 315 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 544 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,06 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,58 Dolar'dan işlem görüyor.