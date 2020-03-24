Farkedildiği an otobüsten indirdiler !

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüsle mücadele kapsamında, şehir içi ve şehirler arası çalıştırılan toplu taşıma araçları genelgesi üzerine zabıta ve trafik ekipleri, Gaziantep'te denetleme yaptı. Kapasite fazlası nedeniyle yolcu yanında oturduğu belirlenince otobüsten indirilen Aysel Geyik, ''Param boşa gitti ama devletimin canı sağ olsun'' dedi.



İçişleri Bakanlığı'nca corona virüsle mücadele kapsamında, 81 ilin valiliklerine gönderilen ek genelgeyle şehir içi ve şehirler arası çalıştırılan toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilmesi ve yolcuların birbiriyle temasının engellenmesi kararlaştırıldı. Gaziantep'te, genelge kapsamında polis ve zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan durakta ekipler, otobüse fazladan binerek, yolculardan birinin yanına oturduğunu görünce Aysel Geyik'i aşağı indirdi. Genelge hakkında bilgi verilen Geyik, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ilaç almak için dışarı çıktığını belirterek, "Kartımı da basmıştım. Param boşa gitti ama devletimin canı sağ olsun. Artık bir sonraki otobüse bineceğim'' dedi.

'PARA CEZASI YAZILMADI'

Denetlemelerin olduğu bölgeyi inceleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz ise genelge kapsamında çalışmaların devam edeceğini söyledi. Sabah saatlerinden itibaren ekiplerin otobüs şoförlerini ve yolcuları uyardığını belirten Yılmaz, şu ana kadar para cezası yazılmadığını dile getirdi. Amaçlarının ceza değil vatandaşın sağlığı olduğunu belirten Yılmaz, "Ekiplerimizin çalışmaları burada olduğu gibi kentteki birçok noktada devam ediyor. Burada hem sürücüler hem vatandaşları uyarıyoruz. Amacımız kimseye ceza yazmak değil. Önemli olan vatandaşlarımızın sağlığı" diye konuştu.

Otobüs şoförleri ise ekiplerin uyarılarını dikkate aldıklarını ve yayımlanan genelgeye uyduklarını söyledi.