Fatih Altaylı AK Parti'nin İBB için düşündüğü kayyumu ''hazır ol talimatı verildi'' diyerek açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalında her gün yayınladığı "Fatih Altaylı yorumluyor" adlı videosunda bugün AK Parti iktidarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kayyum olarak eski bir AK Partili milletvekili ve bakan olan Adil Karaismailoğlu'nun atanacağını öne sürdü.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Kent Uzlaşısı" kapsamımda terör ve yolsuzluk iddiasıyla iki soruşturma başlatıldı ve gözaltına alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına kesin gözle bakılıyor.

Gazeteci Veli Toprak, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında "CHP’nin önseçim yaptığı 23 Mart Pazar günü ise İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilmesini bekliyorum" demişti. Gözaltı sürecini yöneten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun önündeki dosyada "terörle iltisak" iddiasının da yer aldığını belirtti. Toprak'ın belirttiği gibi eğer İBB Başkanı İmamoğlu "terörle iltisak"tan tutuklanırsa, İBB'ye kayyum atanacak.

Kayyum iddiaları sonrasında Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bu yönde soruşturma kapsamında açığa alınan belediye başkanının yerine büyükşehir ve illerde ilin valisinin, ilçelerde ise kaymakam ya da vali yardımcılarının kayyum atandığını yazdı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine olası bir kayyum atanması durumunda atanacak isim İstanbul Valisi Davut Gül olacağına işaret etti.

Ancak kayyum iddiaları için sürpriz iddia gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Fatih Altaylı Yotube kanalında yayınladığı "Fatih Altaylı yorumluyor" videosunda "Dosya içeriğinden haberimiz yok" açıklamasını yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i eleştirerek, "Soruşturmadan hiç haberimiz yok diyen AK Parti var ya ben AK Parti'nin kayyum olarak kimi düşündüğünü, kime kayyum olabilirsin diye talimat verdiğini Ankara'daki kulislerden duyuyorum bana geliyor" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun terörle iltisaktan tutuklanması durumunda kanunen İBB Başkanlığı'na kayyum atanacağını belirten Fatih Altaylı bu ismin eski İBB çalışanı da olan, eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Adil Karaismailoğlu olduğunu söyledi.

Altaylı "Kulislerde Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul'a kayyum olarak atanacağı şakır şakır konuşuluyor. Hukuksuz kardeşim bu. Sen 3 seçimde kaybettiğin İstanbul'u bir darbeyle, yargı vasıtasıyla ele geçiriyorsun. Oraya da Adil Karaismailoğlu'nu getiriyorsun. Üstelik Ekrem İmamoğlu seçildiğinde Adil Karaismailoğlu'na beraber çalışalım teklifi götürmüş. Adil Karaismailoğlu bey de demiş ki ben AKP'liyim, AKP'ye bağlıyım çalışmamız mümkün değil deyip ayrılmıştı. Daha sonra da bakanlıkla ödüllendirilmişti diye biliyorduk o zaman. Şimdi İstanbul'a kayyum olması konusunda AK Parti içerisinde konuşulan bu" dedi.

Adil Karaismailoğlu Kimdir ?

19 Mayıs 1969 Trabzon 'da dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Kariyerine, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev aldı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevini üstlendi.. Adil Karaismailoğlu, Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı, Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Eylül 2019'dan itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 27 Mart 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı.

Özel'den dikkat çeken karar CHP İBB binasını terk etmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasına gelen ve burada kalmaya başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İBB'ye kayyum atanırsa ne yapacaksanız?" sorusuna belediye binasından çıkmayacak ve direnecekleri yönünde yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin olarak İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu.

Özel, gözaltı kararının CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki desteğini artıracağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası bir seçim karşısında duyduğu korkuya işaret etti.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin oylarını arttıracağını belirten Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecekteki herhangi bir seçimden korktuğunu ifade etti.

Öte yandan İBB'ye yönelik kayyum atanması halinde ne yapacağına dair sorulan soruya yanıt veren Özel, belediye binasından çıkmayarak kayyuma direneceklerini belirtti.

İBB’ye kayyum atanması ihtimaline dair soruyu da yanıtlayan Özel, böyle bir girişimin halk iradesine doğrudan müdahale anlamına geleceğini belirtti. CHP lideri, “İBB’ye kayyum atanırsa belediye binasından çıkmayacağız. Demokrasiye yönelik bu ağır müdahaleye karşı en güçlü demokratik tepkiyi göstereceğiz” dedi.

Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının sadece bireysel bir mesele olmadığını, Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri açısından bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Bu olay, sadece CHP’nin değil, 86 milyon yurttaşın meselesidir” ifadelerini kullandı.