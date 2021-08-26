Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 900 gün sürecek bakıma başlandı

Fatih Sultan Mehmet köprüsünde yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları resmen başladı. Çalışmaların 900 gün süreceği açıklandı.

Avrupa’yı Asya’ya bağlayan İstanbul Boğazı’ndaki üç köprüden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü büyük bakıma alınıyor. Köprünün güvertesini tutan asma kabloları değişecek. Ayrıca köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı da proje kapsamında yapılacak.

Yapılan çalışmaların 900 gün süreceği ve neredeyse tüm önemli parçalarının değişeceği belirtildi.

Proje kapsamında, köprünün asfalt alanları yenilenecek. Aynı zamanda tırabzan ve korkulukların onarımı yapılacak ve asma halatlar değiştirilecek.

Köprünün bakımı ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde;

“2013 yılında gerçekleştirilen, “Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Büyük Onarım ve Yapısal Güçlendirilmesi İnşaat İşleri” sırasında FSM’de hasarlı askı kablolarının tespit edildi ve ciddi hasar gören kabloların bir kısmı acil olarak değiştirildi. Bu tespitin ardından köprünün tüm askı kablolarının genel denetimi yapıldı. Sonuç olarak Karayolları Genel Müdürlüğü köprünün tüm askı kabloları için askı kablo değişiminin gerekli olduğunu anladı ve projeyi gerçekleştirmeye karar verdi.”

Ayrıca geçtiğimiz ay yapılan, “FSM Köprüsü Askı Halatlarının Değiştirilmesi Boğaz Köprülerinin Eksik Kalan İşlerinin Tamamlanması Yapım İşi” adlı ihale, 508 milyon 312 bin TL’ye Japon IHI Infrastructure ve Makyol İş Ortaklığı’na verildi.

Yapılan sözleşmeye göre geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalarla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ya da başka bir makamdan açıklama gelmedi.

Bu çalışmalar 900 gün sürecek ve 7 Şubat 2024'te tamamlanacak.

FSM 32 YAŞINDA

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprüde zaman zaman bakım-onarım çalışmaları yaptı. 32 yaşındaki köprüde, çok daha kapsamlı bir bakım-onarım çalışması vizyonu gündeme geldi. Karayolları, bu hedef doğrultusunda bir müşavirlik firmasıyla da anlaştı. Firmanı, köprüde bakım-onarıma ilişkin (ihtiyaçlar, teknik koşullar ve beklentiler çerçevesinde) birkaç seçeneği içerecek biçimde bir rapor hazırladığı belirtildi.

Bu çerçevede köprüde; halatlar, tabliyeler, kuleler ve diğer bileşenlerinde ihtiyaç duyulan bakım-onarım modeli belirlenecek. Karayolları, ihale tarihine karar verecek; ihalenin ardından bakım-onarım çalışmaları başlayacak.