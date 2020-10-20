Fatih'te eğlence mekanlarına asayiş denetimi

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fatih'te Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 137 polisin katılımıyla, "ULUBATLI-12" genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Geçen cumartesi günü 20.00-23.59 saatleri arasında yapılan uygulama ve denetimlerde 12 iş yeri denetlendi, 400 kişiye GBT sorgusu yapıldı.
2 aranan kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız silah,122 adet fişek ele geçirildi. 35 kişi hakkında ise 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol