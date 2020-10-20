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  3. 20 Ekim 2020 15:31

Fatih'te eğlence mekanlarına asayiş denetimi

İstanbul Fatih’te polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 35 kişi hakkında idare işlem yapıldı.

Fatih'te eğlence mekanlarına asayiş denetimi
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Fatih'te Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 137 polisin katılımıyla, "ULUBATLI-12" genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Geçen cumartesi günü 20.00-23.59 saatleri arasında yapılan uygulama ve denetimlerde 12 iş yeri denetlendi, 400 kişiye GBT sorgusu yapıldı.

2 aranan kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız silah,122 adet fişek ele geçirildi. 35 kişi hakkında ise 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.

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