Fazıl Say'dan Muharrem İnce paylaşımı

Ünlü piyanist Fazıl Say, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Twiter hesabından paylaşım yaptı.

14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

İnce, "Saray'dan para aldı çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum" dedi.

İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından CHP lideri ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BUYURSUN LÜTFEN GELSİN"

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" ifadelerini kullandı.

"BRAVO"

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Bravo" dedi.

Say bir sonraki mesajında şunları kaydetti:



"Bunca kavga oldu 6 haftadır İnce konusunda. Hepimiz yazdık çizdik. Kızdık, kırıldık. Her tür. Şunu savunduk hep; “Birlik olursak hepimiz kazanırız, dağılırsak hepimiz kaybederiz” Barışırız. Her şey iyi olsun. Yeter ki bahar gelsin. Hayatlarımıza… Geleceğimize… Gençliğe…"