Fenerbahçe'de Edin Dzeko antrenmanlara geri döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasındaki Kayserispor maçı için çalışmalarına devam etti. Dünkü antrenmana katılmayan Edin Dzeko, bugünkü çalışmada yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.