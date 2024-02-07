Fenerbahçe'nin genç yıldız 1. Lige transfer oldu

Ara transferin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de Tiago Çukur TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

Kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Türkiye'ye geri dönen Tiago Çukur için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

F.BAHÇE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 21 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı ve transferi duyurdu.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Beveren'de 19 maçta süre bulan Tiago Çukur, 3 asist yaptı. Fenerbahçe'nin 2022 yazında kadrosuna kattığı Tiago Çukur'un sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.