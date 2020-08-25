O illerde okul servis ücretleri belli oldu!
O illerde okul servis ücretleri belli oldu!
Hakkari'de kahreden olay! Bir asker şehit oldu
Hakkari'de kahreden olay! Bir asker şehit oldu
MEB'den uzaktan eğitim açıklaması
MEB'den uzaktan eğitim açıklaması
Bill Gates'ten ürküten koronavirüs kehaneti
Bill Gates'ten ürküten koronavirüs kehaneti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Ağustos 2020 14:17

FETÖ davasında 24 sanığa ceza yağdı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık, 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ davasında 24 sanığa ceza yağdı
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık avukatları katılırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sanıklar duruşma salonunda bulunmadı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanık ve avukatların savunmalarının alındığını ve dosyanın tamamlandığını belirterek hükmü açıkladı.

Buna göre "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan Kutluhan Yılmaz 15 yıl, Alpay Erdem 12 yıl, Ozan Yaren, Burhan Karabacak, Halil İbrahim Çamur 10'ar yıl, Mevlüt Avşar 9 yıl 9 ay, Emrah Yiğit, Fatih Ergun, Yavuz Özbay, Metin Yörük 9'ar yıl, Mehmet Çelik 8 yıl 9 ay, Fuat Özdilek 8 yıl 1 ay 15 gün, Basir Ekici, Ahmet Gökhan Demir, İsmail Koca, Hüseyin Erdoğan, Necip Polat, Yunus Can 7 yıl 6'şar ay, Mesut Afatoğlu, Gökhan Şenay ve Selim Gürel 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıklar E.P 3 yıl 9 ay, İ.Y 1 yıl 6 ay 22 gün, B.O.Y ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi. İ.Y ve B.O.Y hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanıklar Cihan Çaylan, İbrahim Dinç, Mustafa Başköylü ve Serdar Öztürk'ün dosyalarını ayıran mahkeme, 4 sanık hakkında beraat, 1 sanık için de ceza vermeye yer olmadığına hükmetti.

Öte yandan 12 sanık hakkında üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti, bazı sanıklar hakkında ise takdir indirimi kullanmadı.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dava , fetö , mahrem yapılanma , kara kuvvetleri komutanlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM