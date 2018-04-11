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  3. 11 Nisan 2018 08:30

FETÖ elebaşı panik odasında yaşıyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki inine giden Fin Devlet Televizyonu YLE, Gülen'in nasıl köşeye sıkıştığını ortaya koydu. Teröristbaşının çiftlikteki panik odasına taşındığı anlaşıldı.

FETÖ elebaşı panik odasında yaşıyor
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Finlandiya Devlet Televizyonu YLE'nin ana haber bülteni olan Uutiset'in ekibi Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Gülen ile röportaj yaptı. Pensilvanya'daki inde 2 gün kalan ekip çok çarpıcı tespitlerde bulundu:

- Teröristbaşı Gülen, operasyon korkusuyla her zaman oturduğu malikanedeki konutundan kampus içinde oluşturulan panik odalı bir eve taşındı.

- 15 Temmuz sonrası kaçan örgüt üyeleri için ek binalar yapıldı.

- YLE ekibi ek binalardan birinde Türkiye'de çok tanınmış bir işadamını gördü. İşadamı "Türkiye hükümeti burada olduğumu bilmiyor beni sakın yayınlamayın" diye adeta yalvardı.

- Komşuları Gülen'i "Ortadoğu'dan gelen bir terörist" olarak görüyor ve korkuyor.

- İki gün Pensilvanya'daki inde kalan tv ekibi haberin sonuna 'Darbeci askerler Gülen'in talimatı olmadan böyle bir kalkışmaya teşebbüs etmeleri mümkün görünmüyor' yorumunda bulundu.

'KORKUTUCU BİR TERÖRİST'

Fin TV ekibi habere malikanenin etrafındaki komşularla yapılan röportajlarla başlıyor. Komşuların bir kısmı terörist başını 'Ortadoğu'dan gelen bir terörist' bir kısmı ise "Terörist olarak" tanımlıyor. Bölgeye yeni tanışan Frank Newman'in Saylorsburg'a ilk taşındığında kuzenin kendisine "Orta Doğu'dan gelen adamın çiftliğinin yanından geçerken sağını solunu kolla, dikkatli ol çünkü çiftlik etrafında silahlı adamlar var ve çiftlikte çılgınca şeyler oluyor" dediğini söylüyor.

KAÇAN İŞADAMLARI BURAYA SIĞINIYOR

Ekip malikaneye girdiğinde eskiye göre çok sayıda villa tipi ek binalar yapıldığını anlatıyor. Bu evler, 15 Temmuz sonrası firar eden işadamları ve örgütün önemli isimlerine tahsis edilmiş.

Evlerin yapım masrafını da yine FETÖ'cü işadamları karşılamış. Çiftlikte daimi 30 kişinin kaldığını ve bu ekibin haricinde öğrencilerin de olduğunu ifade eden haberciler ilk kez çiftliğin iç kısımlarındaki lüks evlere girdi. 

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Akşam

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