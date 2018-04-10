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  3. 10 Nisan 2018 10:41

Fetullah Gülen'e kanser teşhisi kondu

Pensilvanya’da her an Türkiye’ye iade edilme korkusuyla yaşayan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in kanser hastası olduğu ortaya çıktı.

Fetullah Gülen'e kanser teşhisi kondu
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Finlandiyalı FETÖ sever gazeteci Tom Kankkonen, Türkiye’yi işgale kalkışan darbeci terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Fetullah’ın, ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki 10 dönümlük çiftliğini ziyaret ederek, bir röportaj gerçekleştirdi. Malikanede bir gece geçiren Kankkonen, röportajında izlenimlerine de yer vererek, bölgenin örgüte ait bir vakıf tarafından kontrol altında tutulduğunu yazdı.

SIK SIK YER DEĞİŞTİRİYOR 

Kankkonen’in anlatımlarına göre, teröristbaşının malikanesinde yaklaşık 30 kişi kalıyor. Bunların bir kısmı öğrenci, bir kısmı da Fetullah’a hizmet eden görevliler. Yerleşkede, konuklar ve öğrenciler için 2 katlı müstakil evler bulunuyor. Ayrıca, yerel makamlar geleneksel bir caminin inşasına izin vermediği için kubbeleri binanın tavanına gizlenmiş bir cami de yer alıyor. Her an yakalanıp Türkiye’ye iade edilme korkusu yaşayan Fetullah, binalar arasında sürekli yer değiştiriyor. Daha önce çiftliğin kenarındaki büyük bir ağaç evde yaşayan Fetullah, şimdi başka bir yerde yatıyor. Çünkü danışmanları evin güvensiz olduğunu düşünüyor. Kanser teşhisi konulan 79 yaşındaki Fetullah, hem yaşı hem de kullandığı ilaçlar yüzünden çökmüş durumda.

FETO SONRASI KONUŞULUYOR 

Örgütün yönetici ve üyeleri de Fetullah Gülen’in ölümünden sonra nasıl bir yapılanmaya gideceklerini konuşmaya başlamışlar bile. Elebaşı, artık eskisi gibi ziyaretçilerin de önüne çıkmıyor. Sadece cuma günleri ziyaretçilerin geldiği camiye gidiyor. Finlandiyalı gazeteci, camiye en son gelerek arka tarafa geçen Fetullah’ın bir anda tökezlediğini, refakatçilerin ani bir hareketle yere düşmesini önlediği bizzat gördüğünü belirtiyor.

FİNLANDİYA’YA KAPILAR AÇIK 

Fetullah, Finlandiya’dan gelen hemen hemen herkesin malikanede kalmasına izin veriyor. Bunu da örgütün sözde kardeşlik ruhunun dünyaca kabul edilmesine bağlıyor. Tom Kankkonen’le gelen 3 Finli, Feto’ya bir tavşan ve bir yaban arısı hediye etmiş. Kankkonen’in dikkatini çeken detaylardan biri de malikanedeki örgüt üyelerinin yüzlerini kamuya göstermemek için harcadıkları çaba olmuş.

FETÖ elebaşı, malikanesinin de içinde bulunduğu 10 dönümlük çiftlikte her gece başka bir binada yatıyor.

Sağlık durumu ağırlaşan Feto, artık ziyaretçilerin önüne de çıkamıyor.

Güneş

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