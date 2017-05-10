FETÖ'nün mahrem imamları örgüte servet akıtmış

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, FETÖ'nün emniyet yapılanması mali iltisaklarının deşifre ve tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, emniyetin mahrem yapı sorumlularının, örgüt mensuplarından aylık 3 milyon 500 bin lira "himmet" ve 18 milyon lira değerinde çeyrek altın, kurban ve fitre parası topladıkları tespit edildi.

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Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, FETÖ'nün emniyetteki mali yapılanmasının deşifre ve tespitine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bilgilere ulaşıldı.

3 MİLYON 500 BİN LİRA HİMMET

Buna göre, emniyet mahrem yapı sorumlularının, örgüt mensuplarından, aylık 3 milyon 500 bin lira "himmet", ayrıca 18 milyon liralık çeyrek altın ile kurban ve fitre parası topladıkları belirlendi.

PARALAR AVUKAT GİDERLERİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜYELERE AKTARILMIŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ tarafından toplanan bu paraların örgüt mensuplarının avukat giderlerinde, yurt dışına kaçacak olan veya halen firari olarak yurt dışında yaşayan örgüt mensuplarının finansa edilmesinde, yurt içinde firari olarak aranan örgüt üyelerini saklamak için örgüt tarafından kiralanan evlerin giderlerinde kullanıldığı anlaşıldı.

Ayrıca, bizzat örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüt adına kamuoyu oluşturmak için kurulan düşünce kuruluşları, örgüt propagandası yapan görsel ve sosyal medya kuruluşları ile başta emniyet teşkilatı olmak üzere, kuvvet komutanlıkları, adliye gibi mahrem yapılar içerisinde bulunup görevden uzaklaştırılan veya ihraç edilen örgüt mensuplarına da para verildiği belirlendi.

KALAN PARALAR FİRMALARA

Kalan paraların ise örgüt adına faaliyet yürüten firmalara aktarıldığı tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda örgütün bunun için iki ayrı firma kurduğu, mensuplarından toplanan paraları da bu firmalar aracılığı ile inşaatı devam eden 55 konutluk projeye aktardıkları tespit edilirken, söz konusu firmalara mahkeme kararı ile kayyum atandığı öğrenildi.

Örgütün mensuplarından topladığı paraların bir kısmını bankadaki kiralık kasalarda sakladıklarının belirlenmesinin ardından bir şüpheliye ait banka kasasında yapılan aramalarda, 597 bin dolar, 2 bin 500 Avro, 300 İngiliz Sterlini, 699 bin lira değerinde banka çekleri ile 14 bin 250 lira ve dijital materyaller ele geçirildi.

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