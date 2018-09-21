FETÖ'nün medya yapılanmasında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tüm sanıklara yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasını talep etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce büyük salonda yapılan duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek, Ahmet Altan ve tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında ilk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda sanıkların TCK 309/1. maddesindeki "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verildiği kaydedildi.

Bu kararın istinaf edilmesi üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince duruşma açılarak yeniden yargılama yapıldığı aktarılan mütalaada, bu yargılama sonucunda tespit edilen hususlarla birlikte sanıkların ilk derece mahkemesince hüküm altına alınan karara karşı yaptıkları istinaf taleplerinin esastan reddine karar verilmesi istendi.

Bu kapsamda, savcılık mütalaasında tüm sanıklar hakkında ilk derece mahkemesince "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasını talep etmiş oldu.

Öte yandan mütalaada, tutuklu olan sanıkların bu hallerinin de devamına karar verilmesi istendi.