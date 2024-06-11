Fetullah Gülen videosunda yakalandı

Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen’in propaganda videoları saklandığı yeri ele verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni tarafından ileri sürülen “Gülen bilinmeyen bir yerde tutuluyor” iddiası gündemdeki yerini korurken Gülen’in Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt ve doktoru Kudret Ünal tarafından götürüldüğü adres merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde, Gülen hakkında ortaya atılan alıkoyma ve “Gülen öldü” iddiasını boşa çıkarmak için örgüt tarafından birtakım görüntüler yayınlanmıştı. Söz konusu görüntüler, Gülen’in şimdilerde bulunduğu konum hakkında ipuçları verdi.

Örgütün yayınladığı son videoda, FETÖ elebaşı Gülen’in arkasında bulunan camda yer alan güvenlik şirketine ait etiket, elebaşının konumunu ele verdi. Söz konusu videoda, “Royal Security Services Inc” isimli güvenlik şirketinin etiketinde telefon numarası yer aldı.

Yazılı olan bu numara, “1-800-488-7692” internette aratıldığında şirketin resmi internet sitesine ulaşılabiliyorken, “www.royalsecurity.us” adresinde, şirketin bu telefon numarasıyla “Pocono” bölgesine hizmet verdiği anlaşılıyor.

Elebaşı Gülen’in, önceleri Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasında etrafı çevrili geniş bir malikanede kaldığı biliniyordu. Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından alınan bilgilere göre, yeni konumun buraya otomobille 20 dakikalık mesafede olduğu öğrenilmişti.

Son görüntüde fark edilen başka bir detay ise, bu konutun yanında yol ya da başka bir evin olmayışı ve çam ağaçları arasında izole bir bölge olması. Bu tanıma uygun olan yer ise, Saylorsburg’taki malikaneye otomobille 20 dakika mesafede bulunan, yine Pensilvanya’ya bağlı turistik bir bölge olan Pocono Dağları.

Elebaşının Pocono’da ormanın içinde yahut göl kenarında bulunan malikanelerden birinde kaldığı düşünülüyor. Ayrıca Gülen’in son görüntüsünde, yanında sadece Cevdet Türkyolu’nun değil, bütün ekibin olduğu görüldü. Abdullah Aymaz’ın hemen Gülen’in yanı başında olduğu, kalabalık bir ekibin de aynı çatı altında bulunduğu anlaşıldı.