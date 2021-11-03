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Firari FETÖ'cü gardıroptan çıktı

Firari FETÖ'cü gardıroptan çıktı

Afyonkarahisar'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evinin gardırobunda yakalandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 2016 yılında işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan Ü.K'nin bir evde saklandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmayla hükümlü, Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evin yatak odasında bulunan gardıropta saklanırken gözaltına alındı.

ByLock kullandığı belirtilen Ü.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

AA

Etiketler fetö gardırop
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