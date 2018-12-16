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  3. 16 Aralık 2018 12:51

Fuhuştan yakalanmıştı... Bakın kim çıktı

Adana'da 7 ay önce fuhuştan tutuklanan kişinin kimliği şaşırttı.

Fuhuştan yakalanmıştı... Bakın kim çıktı
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Adana'nın Kozan ilçesinde 7 ay önce 18 kişinin tutuklandığı fuhuşoperasyonunda tutuklanan kadınlardan birinin 1989 yılında arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren kocasının eski gelini olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 4 Mayıs'ta yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı, fuhşa yer temin ettiği ve aracılık yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon yapmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 18 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Tutuklanan M.Ü.'nün (35) 1982 yılında arabesk şarkıcısı Bergen'in yüzüne kezzap attıran, 1989 yılında da tabanca ile vurarak öldüren Halis Serbes'in eski gelini olduğu ortaya çıktı. M.Ü.'nün Halis S.'nin E.S. isimli oğlu ile evliyken 27 Mart'ta boşandığı, operasyonun ise 4 Mayıs günü yapıldığı belirlendi.

Halis S. de 11 Nisan'da erkek çocuklara cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı. Halis Serbes'in eski gelininin ise cezaevinde yattığı günlerde tanıştığı çaresiz kadınlara fuhuş yaptırdığı iddiasıyla ahlak operasyonunda tutuklandığı ileri sürüldü.

İHA

eski gelin , bergen , fuhuş
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