Gar katliamı davasında salon karıştı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen terör saldırısıyla ilgili davanın duruşmasında, yaralılara müdahale eden taksi şoförünün tanık yemini sırasında ayağa kalkmayan bazı sanıklarla müşteki avukatları arasında tartışma çıktı. Salondaki müştekiler ve yakınlarının tepki gösterip, su şişeleri fırlattığı sanıklar, jandarma eşliğinde salondan çıkarılarak duruşmaya ara verildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müştekiler, yakınları, tutuklu sanıklar ve avukatları ile çok sayıda müşteki avukatı katıldı. Duruşmayı CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da takip etti.

Duruşmada ilk olarak müştekiler Hamit Kurt, Suna Korkmaz, Özgür Benol, Yahya Hayta, Uğur Gümüşkaya, Murat Budak, Mürvet Akalın ve Berra Sancay'ın beyanları alındı. Müştekiler, sanıklar ile olayda ihmali, güvenlik tedbirlerinde kusuru olduğunu iddia ettikleri kamu görevlilerinden şikayetçi olduklarını söyledi. Bazı müştekiler terör saldırısının yaşandığı dönemde Başbakanlık görevini yürüten AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'ndan da şikayetçi oldu.

Müştekilerin ardından, sanık Esin Altıntuğ'un Gaziantep'te bir gece evinde kaldığı "Tavukçu Cuma" lakaplı Cuma Dabanıyassı tanık olarak dinlendi. Tanık Dabanıyassı, kızının bir Kur'an kursu kermesinde tanıştığı sanık Esin Altıntuğ'un saldırıdan birkaç gece önce saat 23.00 sıralarında evine geldiğini, kocası evde olmadığı için korktuğunu ve küçük bebeğiyle kendilerinde kalmak istediğini söylediğini, bebeğe acıdığı için kendisinin de buna izin verdiğini söyledi.

Diğer sanıklardan sadece Mehmet Korkmaz'ı komşusu olduğu için tanıdığını ve onunla da sadece selamlaştıklarını öne süren Dabanıyassı, sanıklarla ya da saldırıyla ilgisi olmadığını, esnaflık yaptığını, Esin Altıntuğ'un yalan ifade ile kendisini terör örgütü DAEŞ mensuplarını Suriye'ye geçirmeye aracılık etmekle suçladığını savundu.

DABANIYASSI HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANMASI İSTENDİ

Bazı müşteki avukatları tanık Dabanıyassı'nın yalan ifade verdiğini, ifadelerinde çelişkiler olduğunu iddia ederek, sanık Esin Altuntaş'ın samimi ifadesinde, kendisi ile diğer örgüt mensuplarını görüştüren kişinin "Tavukçu Cuma" olduğunu, bu kişinin örgüt üyelerinin Suriye'ye de geçmesine de yardımcı olduğunu söylediğini anımsattı. Müşteki avukatları, tanık Cuma Dabanıyassı'nın tutuklanmasını, hakkında terör örgütü bağlantısı nedeniyle suç duyurusunda bulunulması ve iddianame düzenlenerek davaya sanık olarak katılmasını istedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Esin Altuntaş'a ifadesinin doğru olup olmadığını sordu. Sanık Esin Altuntaş, ifadesinde doğruyu söylediğini beyan etti.

Duruşma savcısı da tanık Dabanıyassı hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasının ve hakkında suç duyurusunda bulunulmasını mütalaa etti.

Mahkeme Başkanı Giray, tanık Dabanıyassı'nın tutuklanması talebinin reddine, hakkında suç duyurusunda bulunulması isteminin de bu kişiyle ilgili soruşturma evrakının incelenmesinden sonra karar verilmesine hükmetti.

Duruşmada daha sonra terör saldırısının ardından yaralılara müdahale eden taksi şoförü Nihat Özdemir tanık olarak dinlendi.

Tanık Özdemir'in tanıklık yemini sırasında bazı sanıkların ayağa kalkmaması üzerine müşteki avukatları, durumu Mahkeme Başkanı Giray'a bildirdi. Tekrarlanan tanıklık yemini sırasında da bir sanık ayağa kalkmadı. Bu sanık ile bazı müşteki avukatları arasında tartışma çıktı. Karşılıklı tartışma üzerine, salonda bulunan müşteki yakınları sanıklara tepki gösterdi. Bazı müştekiler, sanıkların bulunduğu bölüme geçmeye çalışırken, sanıkların bulunduğu bölüme su şişeleri fırlatıldı.

Gerginliğin yatışmaması üzerine sanıklar jandarmanın kalkanları arasında salondan çıkarıldı. Duruşmaya ara veren Mahkeme Başkanı Giray, öğleden sonraki bölümünün seyircisiz yapılmasına hükmetti.