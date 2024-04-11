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Gece kulübünde kavga kanlı bitti: 1 ölü

Gece kulübünde kavga kanlı bitti: 1 ölü
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Isparta'da bir gece kulübünde yaşanan olayda, silahlı bir kavgada bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi arasında başlayan çatışmada, kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti.

Isparta’da gece kulübünde çıkan kavga, cinayetle bitti. Olay, gece saatlerinde Gülistan Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Galip K. ile Mehmet Çuhadar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Galip K., Mehmet Çuhadar’a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çuhadar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınan gece kulübü, emniyet şeridi ile kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Mehmet Çuhadar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Etiketler gece kulübü kavga cinayet
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