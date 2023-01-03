Geçiş garantili Osman Gazi'nin geçiş garantisi dudak uçuklattı

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2023’te Osmangazi Köprüsü için işletici şirkete garanti edilen günlük ücretin yaklaşık 40 milyon TL’ye çıktığını söyledi.

AK Parti iktidarının öve öve bitiremediği ‘yap-işlet-devret’ modeliyle yapılan ve geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü'nde günlük garanti ücretin 40 milyon TL'ye dayandığı ortaya çıktı.

CHP’li Yavuzyılmaz, 2023’de Hazine’nin Osmangazi Köprüsü için görevli şirkete garanti ettiği ücretin araç başına 51,65 dolara çıktığını söyledi. Osmangazi Köprüsü için garanti edilen günlük araç geçiş sayısıysa 40 bin. Yani şirketin kasasına girecek tutar 2 milyon 66 bin doları (Yaklaşık 40 milyon TL) aşıyor.

Köprüden geçen araçların ödediği ücretin 184,50 TL olduğunu belirten Yavuzyılmaz, ‘geçmeyen vatandaşın sırtına binen yük’ün 781,50 TL olduğunu söyledi.