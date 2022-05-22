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Gençlik festivalinde taciz iddiası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Karabük’te düzenlenen gençlik festivalinde taciz ve yan bakma meselesinden kavga çıktı. O görüntüler kameralara yansıdı.

Yenişehir çamlık sahasında organize edilen ve binlerce gencin katıldığı gençlik festivalinde yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle önlerken, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Festival kapsamında etkinlikler kaldığı yerden devam ederken, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi yanında bulunan Karabükspor idman sahası olarak kullanılan alanda verilen konserde ses desibelinin yüksek olması ise mahalle sakinlerini ve hastaları çileden çıkardı. Artan şikayetler üzerine etkinlik sonlandırırken, konsere gelen gençler organizasyonu yapanlara tepki gösterdi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, yaşanan olaylar sonrası festival alanına gelerek olaylara müdahale etti.

Etiketler festival TEKME YUMRUK
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