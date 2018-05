Gizemli kız mezarlığa yine mi geldi ?

Çorum'da bir hafta içinde 5 gece mezarlığa gelerek, 1982 yılında yaşamını yitiren Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, merak konusu olmaya devam ederken, mezarlıktaki gazeteciler, gece saatlerinde karartı görüp, biri olduğunu sandı. İhbarla mezarlığa gelen polis ekipleri, bir gazetecinin çektiği fotoğrafı inceledi; ancak alanda kimseye rastlanmadı.



Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Fatma Ç.'nin mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi. Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.







POLİS ELİNDEN KAÇIRDI

Siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17- 18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız, salı gecesi yine aynı mezarın başına geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı kız, karanlıktan faydalanarak, mezarların arasına doğru kaçıp, gözden kayboldu. Polis, kızın Fatma Ç.'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı didik didik aradı; ancak sonuç alınamadı.





GÜVENLİK KAMERASI KONULDU

Tüm kent, medyada geniş yer bulan gizemli olayı konuşmaya başladı. Genç kızın kimliği merak konusu olurken, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de vatandaşlar bölgeye gelmeye başladı.



Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi tarafından Fatma Ç.’nin mezarını görüntüleyecek şekilde bir ağaca güvenlik kamerası konuldu.



Polis ekipleri, önceki gece mezarlıkta önlem aldı. Ulu Mezarlık'ın bulunduğu Hıdırlık Caddesi ve ara sokaklar emniyet şeridi çeken polis ekipleri, mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ekipler yerleştirildi. Bir süre genç kızın gelmesini bekleyen polis ekipleri, ardından mezarlığa girip arama yaptı.



GAZETECİLER KARARTI GÖRDÜ, POLİS MEZARLIĞI TARADI

Olayı merak edip, mezarlığa akın eden kişiler, dün gece bölgeden ayrılıp, evlerine döndü. Mezarlıkta nöbet tutan gazeteciler ise saat 02:00’de mezar taşlarının arasında karartı görüp, biri olduğunu sanarak, polise haber verdi. Bu sırada bazı gazeteciler de karartının görüldüğü yeri fotoğrafladı. Kısa sürede mezarlığa gelen polis ekipleri, gösterilen alanda inceleme yaptı; ancak kimseye rastlamadı. Ekipler, bir gazeteci tarafından çekilen fotoğrafı da inceledi. Karartının görüldüğü bölge, defalarca fotoğlanıp, incelendi. Fotoğraflar, yan yana getirilerek bakıldı; ancak arama yapılan mezarlıkta kimseye rastlanılmadı.