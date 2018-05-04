SON DAKİKA
ERDOĞAN: CHP ZİHNİYETİ KİRLİLİKTİR - CANLI
Erdoğan, Mısır Çarşısı'nın açılışında konuşuyor - Canlı
Erdoğan, Mısır Çarşısı'nın açılışında konuşuyor - Canlı
Abdullah Gül'den Org. Akar ve Kalın açıklaması
Abdullah Gül'den Org. Akar ve Kalın açıklaması
Kritik uyarı geldi ! Mağdur da olsanız hapis cezası var...
Kritik uyarı geldi ! Mağdur da olsanız hapis cezası var...
Bakan'dan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama
Bakan'dan milyonlarca memuru ilgilendiren flaş açıklama
Yağışlı hava geri dönüyor; 1 hafta sürecek !
Yağışlı hava geri dönüyor; 1 hafta sürecek !
Dolardan yeni rekor: 4,28 TL de geçildi
Dolardan yeni rekor: 4,28 TL de geçildi
Çifte maaş hayali gerçek oldu ! Ay başı çifte maaş yatacak
Çifte maaş hayali gerçek oldu ! Ay başı çifte maaş yatacak
Twitter kullananlar dikkat: Şifrenizi hemen değiştirin !
Twitter kullananlar dikkat: Şifrenizi hemen değiştirin !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Mayıs 2018 14:51

Gizemli kız mezarlığa yine mi geldi ?

Çorum'da, 5 gece mezarlığa gelerek ağladığı öne sürülen genç kızın sırrı henüz çözülemedi. Mezarlıkta haber peşinde koşturan gazeteciler, bir karartı görüp fotoğrafını çekti ancak arama çalışmalarında sonuç elde edilemedi.

Gizemli kız mezarlığa yine mi geldi ?
A+ A-

Çorum'da bir hafta içinde 5 gece mezarlığa gelerek, 1982 yılında yaşamını yitiren Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, merak konusu olmaya devam ederken, mezarlıktaki gazeteciler, gece saatlerinde karartı görüp, biri olduğunu sandı. İhbarla mezarlığa gelen polis ekipleri, bir gazetecinin çektiği fotoğrafı inceledi; ancak alanda kimseye rastlanmadı.

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Fatma Ç.'nin mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi. Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.



POLİS ELİNDEN KAÇIRDI
Siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17- 18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız, salı gecesi yine aynı mezarın başına geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı kız, karanlıktan faydalanarak, mezarların arasına doğru kaçıp, gözden kayboldu. Polis, kızın Fatma Ç.'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı didik didik aradı; ancak sonuç alınamadı.


GÜVENLİK KAMERASI KONULDU
Tüm kent, medyada geniş yer bulan gizemli olayı konuşmaya başladı. Genç kızın kimliği merak konusu olurken, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de vatandaşlar bölgeye gelmeye başladı.

Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi tarafından Fatma Ç.’nin mezarını görüntüleyecek şekilde bir ağaca güvenlik kamerası konuldu.

Polis ekipleri, önceki gece mezarlıkta önlem aldı. Ulu Mezarlık'ın bulunduğu Hıdırlık Caddesi ve ara sokaklar emniyet şeridi çeken polis ekipleri, mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ekipler yerleştirildi. Bir süre genç kızın gelmesini bekleyen polis ekipleri, ardından mezarlığa girip arama yaptı.

GAZETECİLER KARARTI GÖRDÜ, POLİS MEZARLIĞI TARADI
Olayı merak edip, mezarlığa akın eden kişiler, dün gece bölgeden ayrılıp, evlerine döndü. Mezarlıkta nöbet tutan gazeteciler ise saat 02:00’de mezar taşlarının arasında karartı görüp, biri olduğunu sanarak, polise haber verdi. Bu sırada bazı gazeteciler de karartının görüldüğü yeri fotoğrafladı. Kısa sürede mezarlığa gelen polis ekipleri, gösterilen alanda inceleme yaptı; ancak kimseye rastlamadı. Ekipler, bir gazeteci tarafından çekilen fotoğrafı da inceledi. Karartının görüldüğü bölge, defalarca fotoğlanıp, incelendi. Fotoğraflar, yan yana getirilerek bakıldı; ancak arama yapılan mezarlıkta kimseye rastlanılmadı.

DHA

mezarlık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM