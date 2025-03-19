Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin İmamoğlu'na "Başkanım her şey güzel olacak. Bunlar geçecek" diye seslendiği de duyuldu.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyadan görüntüleri paylaşan Barış Yarkadaş, iletisine "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüsü" notunu düştü. Videoda bir kişinin "Başkanım her şey güzel olacak. Bunlar geçecek" dediği duyuldu.