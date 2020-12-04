Haftasonu sokağa çıkma yasaklarına hazır mısınız? İşte madde madde yasaklar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve tüm hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı bu akşam 21.00'de başlayacak ve pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edecek.

Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, gazete bayileri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yasağın uygulanacağı hafta sonu ekmek fırınları-unlu mamul ruh satlı işyerleri ile bu işyerlerinin ekmek satan bayileri hizmet verecek.

Hafta sonu kesintisiz kısıtlama

Hafta içi akşam ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu 81 ilde geçerli olacak. Kısıtlama bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak.

Kısıtlama, 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Hafta sonu açık olacak yerler

Kısıtlamadan, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri ile sağlık, tarım ve orman faaliyetleri muaf tutuldu.

Fırın ve unlu mamul satış yerleri de haftasonu açık olacak. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ila 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Restoranlar ise sadece paket servis yapabilecek.

Yürüme mesafesindeki işletmelere gidilebilecek

Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için yürüme mesafesindeki işletmelere gidebilecek. Sadece engelli vatandaşlar alışveriş için araç kullanabilecek.

Kısmi izinden, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler yararlanamayacak.

Şehirlerarası seyahat şartları

Haftasonu şehirlerarası ulaşımda da kısıtlamaya gidildi. Şehirlerarası seyahatler sadece toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Yolculara bilet ve rezervasyon kodu sorulacak.

Özel araçlarıyla yola çıkanlardan seyahat izni istenecek.

Kısıtlamadan muaf olunan durumlar

Hastaneden taburcu olanlar ya da randevusu bulunanlar, birinci derecede yakınının cenazesine katılacaklar, şehre son 5 gün içinde gelmiş ya da kalacak yeri olmayanlar, Terhis olan askerler ve cezaevinden çıkanlar ile özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak.

Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi ‘özel gereksinimi’ olanlar ile bunların veli-vasi veya refakatçileri.

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla).

Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler.

İnşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlarda çalışanlar.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan kişiler, doktor raporu ile sevk olan ve-veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi).

İbadethanelerdeki din görevlileri, cemevlerinde görevli olanlar.

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri, gönüllü çalışanları.Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

