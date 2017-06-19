Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde biri füze taşıyan PKK'lı 2 terörist operasyonla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince ilçenin Pirinçeken köyü yakınlarında 2 terörist tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pirinçeken köyüne doğru ilerleyen ve birinin füze taşıdığı değerlendirilen 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. İnsansız hava aracıyla takibine devam edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."