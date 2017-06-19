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  3. 19 Haziran 2017 23:40

Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

Hakkari'de biri füze taşıyan 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Hakkari'de 2 terörist öldürüldü
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde biri füze taşıyan PKK'lı 2 terörist operasyonla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince ilçenin Pirinçeken köyü yakınlarında 2 terörist tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pirinçeken köyüne doğru ilerleyen ve birinin füze taşıdığı  değerlendirilen 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. İnsansız hava  aracıyla takibine devam edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş  uçaklarıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu  ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

 

 

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