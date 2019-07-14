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  3. 14 Temmuz 2019 10:49

Hakkari'den acı haber geldi ! Cansız bedenlerine ulaşıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sabaha kadar barajın kenarından ayrılmayan aile ve akrabalar acı haberle yıkıldı.

Hakkari'den acı haber geldi ! Cansız bedenlerine ulaşıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, Cumartesi akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi.

Serinlemek için baraja giren yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'dan acı haber geldi.

Üç çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Baraj kenarından sabaha kadar ayrılmayan aile ve akrabalarına, sabahın ilk ışıklarıyla ilçeden halk da destek olmak için baraja gelmişti.

İHA

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