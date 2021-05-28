Hangi ilde kaç doz aşı yapıldı? İşte il il aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, aşı tablosunu güncelledi. Haritaya göre Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 673 bin 272 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 673 bin 272 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 16 milyon 416 bin 474 kişiye ilk doz, 12 milyon 256 bin 789 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 673 bin 272'ye ulaştı.

İstanbul'da 4 milyon 696 bin 186 kişi aşı olurken Ankara'da 2 milyon 380 bin 194 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

İşte il il aşılamada son durum: