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Hangi ilde kaç doz aşı yapıldı? İşte il il aşılamada son durum

Hangi ilde kaç doz aşı yapıldı? İşte il il aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, aşı tablosunu güncelledi. Haritaya göre Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 673 bin 272 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 673 bin 272 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 16 milyon 416 bin 474 kişiye ilk doz, 12 milyon 256 bin 789 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 673 bin 272'ye ulaştı.

İstanbul'da 4 milyon 696 bin 186 kişi aşı olurken Ankara'da 2 milyon 380 bin 194 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. 

İşte il il aşılamada son durum:

Etiketler aşı aşı tablosu sağlık bakanlığı
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