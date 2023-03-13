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Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 18.06'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler deprem hatay hatayda deprem
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