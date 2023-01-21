Hatay'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre, Hatay - Suriye sınırındaki Yayladağı'nda 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 21.33 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Talkalakh, Humus (Suriye) - [115.75 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2023-01-21
Saat:16:31:59 TSİ
Enlem:34.82 N
Boylam:36.271 E
Derinlik:21.33 km
Detay:https://t.co/8oDCnVjmu7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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