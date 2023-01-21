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Hatay'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Hatay - Suriye sınırındaki Yayladağı'nda 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 21.33 kilometre altında gerçekleşti. 

 

Etiketler hatay deprem suriye sınırı
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