Hatay'da korkutan deprem!

AFAD'ın geçtiği verilere göre saat 21:15'te Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4.41 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak geçti.





İŞTE DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA

