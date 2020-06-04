Hatay'da korkutan deprem!

AFAD'ın geçtiği verilere göre saat 21:15'te Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4.41 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak geçti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 4, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Dörtyol (Hatay)
Tarih-Saat : 04.06.2020, 21:15:11 TSİ
Enlem : 36.8098 N
Boylam : 36.2351 E
Derinlik : 4.41 km
Detay : https://t.co/wvlICvAUPh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İŞTE DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA
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