  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Haziran 2020 21:32

Hatay'da korkutan deprem!

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bit deprem gerçekleşti.

Hatay'da korkutan deprem!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AFAD'ın geçtiği verilere göre saat 21:15'te Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4.41 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak geçti. 


 
İŞTE DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA  
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
deprem , hatay , hatayda deprem
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM