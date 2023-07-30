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Hatay'da korkutan deprem

Hatay'da korkutan deprem
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde saat 18.13'te 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, deprem, yerin 4.4 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler deprem deprem oldu hatay hatay'da deprem
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