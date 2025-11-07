  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hatay'da korkutan deprem

Hatay'da korkutan deprem

Güncelleme:

AFAD verilerine göre, Hatay'ın Defne ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.35’te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

13,22 kilometre derinlikte olan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

DHA

text-ad
Etiketler AFAD hatay defne deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! 90'lı yıllara damgasını vuran isim, 62 yaşında 20 yaşında gibi gözükebilmesinin sırrını açıkladı 90'lı yıllara damgasını vuran isim, 62 yaşında 20 yaşında gibi gözükebilmesinin sırrını açıkladı ''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi! ''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi! Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak Son seçimlerde Erdoğan'ı desteklemişti... Bir sonraki seçimde ''adayım'' dedi! Son seçimlerde Erdoğan'ı desteklemişti... Bir sonraki seçimde ''adayım'' dedi! Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti İstanbul'daki özel hastanede skandal: Bu görüntüler infial yarattı İstanbul'daki özel hastanede skandal: Bu görüntüler infial yarattı Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor... Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor... Terörsüz Türkiye anketi açıklandı: Vatandaş bebek katiline de, Bahçeli'ye de kırmızı kartı çekti! Terörsüz Türkiye anketi açıklandı: Vatandaş bebek katiline de, Bahçeli'ye de kırmızı kartı çekti! Futbolda bahis skandalı kulüplere sıçradı: İki Süper Lig takımı yöneticisi gözaltında! Futbolda bahis skandalı kulüplere sıçradı: İki Süper Lig takımı yöneticisi gözaltında!
Enflasyon tahminleri güncelendi; memur ve emekliler için zam hesabı değişti Enflasyon tahminleri güncelendi; memur ve emekliler için zam hesabı değişti İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminlerini açıklayıp yatırımcıları uyardı İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminlerini açıklayıp yatırımcıları uyardı Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı Beyaz Saray’da korku dolu anlar; Mehmet Öz müdahale etti! Beyaz Saray’da korku dolu anlar; Mehmet Öz müdahale etti! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerini bir kez daha değiştirdi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerini bir kez daha değiştirdi Türkiye'nin ilaç devi ekonomik krize yenildi! Resmen iflas etti Türkiye'nin ilaç devi ekonomik krize yenildi! Resmen iflas etti Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı! Son anket açıklandı: Erdoğan da AK Parti'de kaybediyor, kazanan olası yeni bir milliyetçi ittifak! Son anket açıklandı: Erdoğan da AK Parti'de kaybediyor, kazanan olası yeni bir milliyetçi ittifak! Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı! Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı! Bakan eşinden olay ''Bekir Bozdağ'' hamlesi: Tepki paylaşımını beğendi Bakan eşinden olay ''Bekir Bozdağ'' hamlesi: Tepki paylaşımını beğendi