Hatay'da peş peşe 3 hortum!

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan 3 hortum heyecan yaşattı.
Hatay açıklarında oluşan hortumlar korkuttu - Tıkla İzle
Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ sahilinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte ortaya hortum çıktı. Amatör kameralar tarafından denizde görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
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