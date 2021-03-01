SON DAKİKA
İSTANBUL'DA PERAKENDE VE TOPTAN FİYATLAR ARTTI
ERMENİSTAN'DA MUHALİFLER HÜKÜMET BİNASINI BASTI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Mart 2021 12:42

Hatay'da peş peşe 3 hortum!

Türkiye'de dünyanın en uzun kumsallarından birine ev sahipliği yapan Hatay kıyıları bu sefer korku dolu anlara sahne oldu. Denizde peş peşe beliren 3 hortum büyük paniğe yol açtı.

A+ A-

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan 3 hortum heyecan yaşattı.
Hatay açıklarında oluşan hortumlar korkuttu - Tıkla İzle
Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ sahilinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte ortaya hortum çıktı. Amatör kameralar tarafından denizde görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

hatay , hortum , hortum paniği
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM