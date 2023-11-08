  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hatay'dan acı haber: Depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı

Hatay'dan acı haber: Depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı

Hatay'dan acı haber: Depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı
Güncelleme:

6 Şubatta meydana gelen deprem Kahramanmaraş merkezli olsa da en büyük yıkım Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanmıştı. Faciadan 275 gün sonra enkazdan bir acı haber geldi.

Hatay’da asrın felaketinin üstünde 275. gün geçti. Ancak bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Antakya'da bir enkazında altında ceset çıkarıldı.

DNA ÇALIŞMASI YAPILACAK
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da binlerce kişi depremde hayatını kaybetmişti. Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı. Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

Etiketler hatay deprem hatayda deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fıkra gibi olay! Bu yola giren lastikçiye uğramadan gitmiyor
Cinsel istismar davasında rezalet içinde rezalet!
Enkazlar onun üretim alanı oldu
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan tarihi uyarı
İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor
En düşük emekli maaşı için rakam verildi
Emekli maaşı zammı için canlı yayında yeni oran verildi
''Efsane Kasım'' dolandırıcılarının yeni tuzağı bu oldu
Dolar ve Euro uçtu, altın çakıldı
Marmara'daki deprem sonrası korkutan uyarı